SARIYER'DE EVDEN NEHİR GİBİ SU AKTI, EV SAHİBİNİN ÇARESİZLİĞİ KAERADA - Son Dakika
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SARIYER'DE EVDEN NEHİR GİBİ SU AKTI, EV SAHİBİNİN ÇARESİZLİĞİ KAERADA

15.08.2022 20:35
SARIYER'DE EVDEN NEHİR GİBİ SU AKTI, EV SAHİBİNİN ÇARESİZLİĞİ KAERADA

İSTANBUL'DA sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı.

İSTANBUL'DA sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Sarıyer'de nehir gibi içinden suyun aktığı evin sahibinin çaresizliği ve komşuların suyu akıtmak için demir kapıyı baltaya kırmaya çalışmaları kameraya yansıdı. Sarıyer, Reşitpaşa Mahallesi'nde bir ev saniyeler içinde göle döndü. Nehir gibi suyun aktığı evin sahibinin çaresiz serzenişleri ve yardıma gelen komşuların evin içine dolan suyu boşaltmak için baltayla kapıyı kırdığı anlar kameralara yansıdı. Su altında kalan evini ve eşyalarını görüntüleyen ev sahibi, "Evi tamamen su bastı, diz boyumuza geldi. Burası odalar, tamamen her şey hareket ediyor. Pencereden taştı, kapattık ama hiçbir işe yaramadı. Hala gelmeye devam ediyor, gitgide artmaya devam ediyor. Belediyeyi aradık sağ olsunlar çok yardımcı oluyorlar şu an! Evimizin içinde boğulsak herhalde ölümüzü almaya gelirler" şeklinde konuştu.

- İstanbul
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Sağanak, İstanbul'da bazı ev ve araçlarda hasara neden oldu Sağanak, İstanbul'da bazı ev ve araçlarda hasara neden oldu SARIYER'DE İŞÇİLERİN KALDIĞI EVİ SU BASTI SARIYER'DE İŞÇİLERİN KALDIĞI EVİ SU BASTI
Kaynak: DHA

İstanbul, Sarıyer, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SARIYER'DE EVDEN NEHİR GİBİ SU AKTI, EV SAHİBİNİN ÇARESİZLİĞİ KAERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: SARIYER'DE EVDEN NEHİR GİBİ SU AKTI, EV SAHİBİNİN ÇARESİZLİĞİ KAERADA - Son Dakika
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