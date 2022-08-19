Sabah saatlerinde etkili olan sis, Alibeyköy, Eyüpsultan , Bayrampaşa , Gaziosmanpaşa 'da etkili oldu. Pierlotti Tepesi'nde görülen sis kartpostallık manzaralar oluşturdu. Görüş mesafesinin belirli ölçüde düşmesi nedeniyle Haliç Köprüsü gözden kayboldu. Haliç Köprüsü'nde de etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesiyle trafiği olumsuz etkiledi.

Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, İstanbul, Haliç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da sis etkili oldu: Haliç Köprüsü sisten kayboldu - Son Dakika

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