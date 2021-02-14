İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı devam ediyor

14.02.2021 07:57
İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı devam ediyor

METEROLOJİNİN hafta sonu kar yağışı uyarısının ardından dün akşam saatlerinde İstanbul'da başlayan kar yağışı sabahın erken saatlerinde de etkili oluyor.

METEROLOJİNİN hafta sonu kar yağışı uyarısının ardından dün akşam saatlerinde İstanbul'da başlayan kar yağışı sabahın erken saatlerinde de etkili oluyor.

İstanbul'da Meteorolojinin hafta sonu kar yağışı uyarısının ardından dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabahın erken saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Şirinevler'de pazar sabahı işe giden vatandaşlar kar yağışı ile karşılaştı. Bazı vatandaşlar uyarıları dikkate alıp şemsiye kullanırken bazı vatandaşların karlı ve soğuk havada zorlandıkları görüldü. Kar yağışının gün içerisinde etkisini devam ettireceği öğrenildi. Belediyeye ait kar küreme araçları da yol kenarlarında hazır bekletildi.

- İstanbul
İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı devam ediyor
İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı devam ediyor
İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı devam ediyor
İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı devam ediyor
YORUMLAR
500
ARNAVUTKÖY'DE KAR BAŞLADI ARNAVUTKÖY'DE KAR BAŞLADI 8 Mart 2022 Haberleri 8 Mart 2022 Haberleri Esenler Belediyesi, beklenen kar yağışına karşı bir dizi önlem aldı Esenler Belediyesi, beklenen kar yağışına karşı bir dizi önlem aldı

İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
09:21 Dünyanın gözü Ukrayna zirvesinde! Lavrov bugün Antalya'ya geliyor
09:18 Piyasalarda son durum! Dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları
09:11 Rusya, doğal gazı keserse Avrupa nasıl ısınacak? Tek seçenek: Azerbaycan-Türkiye ortaklığı TANAP
09:08 43'lük Şıkel transparan elbisesiyle geceye damga vurdu!
09:03 Ayçiçek yağıyla ilgili açıklama İstanbul Ziraat Odası Başkanı Demir'den geldi: 15-20 gün sonra fiyatları düşecek
09:00 Altın fiyatları uçtu! Gram altın ne kadar? Güncel altın kuru!
08:51 DEVA Partisi lideri Ali Babacan, 6 muhalefet partisinin bir araya geleceği yeni tarihi açıkladı
08:45 Gezici Araştırma sordu, vatandaş cevapladı: 'Türkiye'nin en büyük problemi ekonomik kriz, sebebi ise iktidar'
08:34 Esenyurt'ta feci olay! Köprüden atlayan kişinin üzerinden 5 araç geçti, yaşamını yitirdi
03:38 Rusya'dan Ukrayna'ya dijital saldırı! TV ve radyo istasyonları kontrol altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 09:27:16. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement