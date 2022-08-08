İstanbul 'da sabah saatlerinde kısa süreli yağan yağmur Cevizlibağ ve çevresinde de etkili oldu.

Kaynak: AA

Cevizlibağ, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da kısa süreli sağanak - Son Dakika

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