İSTANBUL'DA SABAH SAATLERİNDE SAĞANAK ETKİLİ OLDU - Son Dakika

İSTANBUL'DA SABAH SAATLERİNDE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

05.11.2020 06:24
İSTANBUL'DA SABAH SAATLERİNDE SAĞANAK ETKİLİ OLDU, System.String[]

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Zaman zaman etkili olan şiddetli yağmur erken saatte işe gitmeye çalışan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Üsküdar'da çekilen görüntülerde rüzgarla birlikte etkili olan sağanak görüldü. Erken saatte işe gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalananların kimi ceketiyle başını örtmeye çalışırken kimi de çantasını başının üstüne koyarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Otobüsten inen vatandaşlar Marmaray'a koşarak gitti.

- İstanbul

İstanbul, Sabah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA SABAH SAATLERİNDE SAĞANAK ETKİLİ OLDU - Son Dakika


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