Son Dakika Haberleri: İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.
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İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

19 dakika önce

İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu., System.String[]
İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. TEM Hasdal yanyolda biriken yağmur suları nedeniyle araçlar mahsur kaldı. Su birikintisi den geçmeye çalışan bazı araçlar arıza yaptı. Olay yerine gele İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyot - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:09 Kaynak: İHA
Hasdal, TEM Otoyolu, Sabah, İstanbul, 3. Sayfa
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