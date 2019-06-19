İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.
19 dakika önce
İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:09 Kaynak: İHA
'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. TEM Hasdal
yanyolda biriken yağmur suları nedeniyle araçlar mahsur kaldı. Su birikintisi den geçmeye çalışan bazı araçlar arıza yaptı. Olay yerine gele İtfaiye
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