İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu - Son Dakika
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İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu

6 saat önce

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu.

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Kentin bir kısmında etkili olan sisle E-5 Çağlayan mevkiinde görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Yeni haftanın ilk sabahında İstanbul'da sis etkili oldu. Özellikle E-5 karayolu Çağlayan Mevkiinde etkili olan sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşündü.

Siste büyük binaların kaybolduğu da gözlendi. Trafik yoğunluğunun sabah saatlerinde yüzde 11 yaşandığı E-5 karayolunda sis belirli aralıklarda etkili oldu.

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu

İstanbul, Çağlayan, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 08:55 Kaynak: İHA

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