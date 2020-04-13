Son Dakika › Güncel › İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu - Son Dakika
İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu
6 saat önce
İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu.
İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu
İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Kentin bir kısmında etkili olan sisle E-5 Çağlayan mevkiinde görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Yeni haftanın ilk sabahında İstanbul'da sis etkili oldu. Özellikle E-5 karayolu Çağlayan Mevkiinde etkili olan sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşündü.
Siste büyük binaların kaybolduğu da gözlendi. Trafik yoğunluğunun sabah saatlerinde yüzde 11 yaşandığı E-5 karayolunda sis belirli aralıklarda etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 08:55 Kaynak: İHA
Son Dakika Bilim Kurulu Üyesi Azap: Sokağa çıkma yasağı İstanbul için gerekliydi, Ankara için getirilmeyebilirdi Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan fırıncılar birbirine girdi: 31 bin lira ceza Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor Balkanlar'dan gelen serin ve soğuk hava, Türkiye genelinde etkili olacak