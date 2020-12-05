İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu - Son Dakika

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu

05.12.2020 10:38
İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu, System.String[]

Yoğun sis İstanbul'u etkisi altına aldı, kartpostallık görüntüler oluştu.

Yoğun sis İstanbul'u etkisi altına aldı, kartpostallık görüntüler oluştu. Boğazdan geçen bir gemi sislerin arasında adeta kayboldu.

Hafta sonu uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul sisli bir güne uyandı. İnsanlar evlerinden çıkamayınca sahiller ve sokaklar kedilere, köpeklere ve martılara kaldı. Sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazında görüş mesafesi oldukça düştü.

O anlarda İstanbul Boğazı'ndan geçen bir gemi adeta sis bulutu içerisinde kayboldu. Yoğun sis nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için gemiden sık sık siren sesleri yükseldi. Yabancı bandıralı gemi boğazı bir örtü gibi kaplayan sis bulutunun içine girerek gözlerden kayboldu. - İSTANBUL

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu
İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu
İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu

İstanbul, Gemi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bu kadarına da pes! Üfürükçü kadın, üç köyde 136 kişiye virüs bulaştırdı Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Korona tedbirlerince dışarıda olmaması gereken 4 kafadarın aracından bonzai çıktı Ayrıldıkları konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım, iddiaları romantik pozlarıyla yalanladı %94 başarı sağlayan korona aşısı Moderna: Veriler, aşının tüm yaş gruplarında kalıcı bağışıklık sağlayabileceğini gösterdi "Beni kurtarın" feryatları mahalleyi inletti! 4 aylık eşinin boğazını kesen koca polisi arayıp kendini ihbar etti İnsansız Hava Aracı AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fransa'nın başına beladır" sözlerine yanıt
Boşanma aşamasında olduğu eşine kızan koca, kayınpederinin arabasını yaktı Boşanma aşamasında olduğu eşine kızan koca, kayınpederinin arabasını yaktı         
10:18
Şehit polisimizin adının verildiği operasyonda, ele geçirilen eroinlerin üstündeki 'anka kuşunun' anlamı araştırılıyor Şehit polisimizin adının verildiği operasyonda, ele geçirilen eroinlerin üstündeki 'anka kuşunun' anlamı araştırılıyor         
09:40
Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor         
09:01
Aşırı kirlilikten köpüren Eğirdir Gölü'nde büyük tehlike! İkiye bölünebilir Aşırı kirlilikten köpüren Eğirdir Gölü'nde büyük tehlike! İkiye bölünebilir         
08:30
Bartın'daki Aliobası köyünde tedbirlere harfiyen uyuldu: Bugüne kadar hiçbir korona vakası görülmedi Bartın'daki Aliobası köyünde tedbirlere harfiyen uyuldu: Bugüne kadar hiçbir korona vakası görülmedi         
08:14
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadı Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadı         
07:21
Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu         
22:15
Ayşecan Tatari suda doğum yaptığı anları paylaştı! Fotoğrafın altına yazdıkları herkesi duygulandırdı Ayşecan Tatari suda doğum yaptığı anları paylaştı! Fotoğrafın altına yazdıkları herkesi duygulandırdı         
21:33
"Yeni evimizde ilk gecemiz" notuyla paylaştı! Şeyma Subaşı, Miami'den ev aldı         
20:55
Bu hafta yatırım araçlarından tek kaybettiren dolar oldu Bu hafta yatırım araçlarından tek kaybettiren dolar oldu         
18:31
Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti         
17:36
Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katilin cenazesi morgda kaldı Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katilin cenazesi morgda kaldı         
17:06
Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu         
15:26
Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu         
15:25
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?         
14:43
Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek         
12:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 10:48:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei