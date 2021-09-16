Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

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İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren, okula ve işlerine gitmek isteyenler toplu taşıma araçları ile trafikte yoğunluk oluşturuyor. Kentte D-100 kara yolu ve TEM oto yolunun yanı sıra bağlantı yolları, ana arterler ve bazı caddelerde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu yakasında D-100 kara yolu Kartal ve Maltepe'de Kadıköy istikametinde yoğun olan trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kara yolun Göztepe'den itibaren Kartal'a kadar olan kısmında da yoğunluk oluştu.

TEM oto yolunda ise Sancaktepe'den itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde trafik yoğun seyrediyor. İki köprünün Avrupa Yakası'na geçişlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa Yakası'ndaki yoğunluk

Avrupa Yakası'nda TEM oto yolu Gaziosmanpaşa Kağıthane istikametinde yoğun olan trafik, Mahmutbey gişelerinden itibaren Bahçeşehir yönünde ağır ilerliyor. TEM oto yolu bağlantı yollarında da trafikte yoğunluk oluştu.

D-100 kara yolunda ise Sefaköy'den başlayan trafik Bahçelievler, Merter, Edirnekapı ve Haliç Köprüsü'ne kadar yoğun, Okmeydanı, Mecidiyeköy istikametinde ise yer yer akıcı seyrediyor. Kara yolun Avcılar Büyükçekmece arasında ise trafikte çift taraflı yoğunluk yaşanıyor.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kentte trafik yoğunluğu saat 08.40 itibarıyla yüzde 58 olarak ölçüldü.

Sabah saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullananlar da metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluştururken, aktarma merkezlerinin kalabalık olduğu görüldü.