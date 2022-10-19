İstanbul'da sabah saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
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İstanbul'da sabah saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor

19.10.2022 09:54
İstanbul'da sabah saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Mega kentin her iki yakasında D-100 kara yolu, TEM oto yolu ve bağlantı yollarında oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle bazı noktalarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü'nden başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar aralıklarla ve çift yönlü yoğunluk oluştu.

Nurtepe viyadük bağlantı yolunda TEM oto yoluna girişte trafik durma noktasına geldi. TEM oto yolunda Gaziosmanpaşa sapağında başlayan yoğunluk Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişine kadar devam etti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin bulunduğu bölgeden Seyrantepe ve Gaziosmanpaşa yönlerinde de trafikte yoğunluk arttı.

D-100 kara yolunda Zeytinburnu ile Küçükçekmece arasında, TEM oto yolunda ise İSTOÇ mevkisinde ve Mahmutbey gişelerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Beylerbeyi ve Altunizade girişi ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Kavacık girişinde yoğunluk görüldü.

Kozyatağı'ndan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine Anadolu Otoyolu'nda oluşan yoğun trafikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Avrasya Tüneli'nde ise trafik akışının köprülere göre daha akıcı olduğu gözlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik haritası verilerine göre, kent genelindeki yoğunluk saat 09.45 itibarıyla yüzde 62 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA
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