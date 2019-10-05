Son Dakika Haberleri: İstanbul'da sabah saatlerinde yollarda su birikintisi sürücülere zor anlar yaşattı
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İstanbul'da sabah saatlerinde yollarda su birikintisi sürücülere zor anlar yaşattı

47 dakika önce

İSTANBUL'DA SABAH SAATLERİNDE YOLLARDA SU BİRİKİNTİSİ SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI (Beşiktaş)

İSTANBUL'DA SABAH SAATLERİNDE YOLLARDA SU BİRİKİNTİSİ SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI (Beşiktaş)

İstanbul'da sabah saatlerinde yollarda su birikintisi sürücülere zor anlar yaşattı

Beşiktaş, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:38 Kaynak: DHA
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