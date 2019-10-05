İstanbul'da sabah saatlerinde yollarda su birikintisi sürücülere zor anlar yaşattı
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İSTANBUL'DA SABAH SAATLERİNDE YOLLARDA SU BİRİKİNTİSİ SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI (Beşiktaş)
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:38 Kaynak: DHA
İSTANBUL'DA SABAH SAATLERİNDE YOLLARDA SU BİRİKİNTİSİ SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI (Beşiktaş)
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