SARIYER'DE YOL ÇÖKTÜ, KAĞITHANE'DE TOPRAK KAYDI - Son Dakika
Üye Girişi

SARIYER'DE YOL ÇÖKTÜ, KAĞITHANE'DE TOPRAK KAYDI

15.08.2022 13:57

İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle Sarıyer Ayazağa'da yol çöktü.

İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle Sarıyer Ayazağa'da yol çöktü. Araç sürücüleri çöken yolda güçlükle ilerledi. Kağıthane'de ise toprak kaydı, bir minibüs toprağın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle yollar göle döndü, bazı alt geçitleri su bastı. Sarıyer Ayazağa'da ise yoğun yağış nedeniyle Cendere Caddesi'nde kısmen çökme meydana geldi.

YOL ÇÖKTÜ UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Asfalt parçaları yola saçılırken araç sürücüleri çöken yolda güçlükle ilerledi. Bazı araç sürücüleri araçlarının altını sürterek yoldan geçebildi. Yolun çökmesi nedeniyle cadde üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

KAĞITHANE'DE KAYAN TOPRAK YOLU KAPATTIKağıthane'de ise toprak kayması meydana geldi. Yağış ile birlikte toprak, caddenin Sarıyer istikametini tamamen trafiğe kapattı. Minibüs şoförü Serdar Kamber ise seyir halindeyken minibüsünün üzerine kayan toprağın geldiğini görünce direksiyonu sola çevirerek toprak altında kalmaktan son anda kurtuldu.

"SANİYELERLE ALTINDA KALMAKTAN KURTULDUM"Serdar Kamber, "Gülbahar tarafından geldim. Sarıyer'e doğru gidiyordum. Aşırı yağış vardı. İstinat duvarının çökmesi neticesinde benim aracım yolda kaldı. Belediye geldi, hemen yolu açmaya başladılar. Ben direksiyonu sola kırdım, istinat duvarının altında kalmamak için. Saniyelerle altında kalmaktan kurtuldum. Herhangi bir yaralı yok ama hasar var aracımda. Duvar yıkıldı, komple yolu kapattı" diye konuştu.

Belediye ekiplerinin, yağmur suyu ve toprak ile dolan yolu iş makineleri yardımı ile temizleme çalışmaları devam ediyor.

YORUMLAR
500
Şile otobanında yağış nedeniyle araçlar mahsur kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı Şile otobanında yağış nedeniyle araçlar mahsur kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı SARIYER'DE EVLERİ SU BASTI; MAHSUR KALAN 3 KİŞİ KURTARILDI SARIYER'DE EVLERİ SU BASTI; MAHSUR KALAN 3 KİŞİ KURTARILDI
Kaynak: DHA

Kağıthane, İstanbul, Ayazağa, Tragger, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SARIYER'DE YOL ÇÖKTÜ, KAĞITHANE'DE TOPRAK KAYDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:31 Futbolcu Totti'nin 20 yıllık evliliği bitiyor! İhanet iddiaları gündemde
19:31 Batman'da kavunun içinden çıkan böcek, görüntüsüyle hayrete düşürdü
18:27 Çin'deki gelişmeler petrol fiyatını düşürdü! Gece yapılacak olan motorin zammı geri alındı
18:21 Ankara'da etkili olan fırtına AFAD binasının dış cephesini söktü!
18:21 Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanak bir kişinin ölümüne neden oldu!
18:15 Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit'in son hali görenleri şaşırttı!
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi bekleyen asıl tehlikeyi açıkladı
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:40 Yok artık dedirten vicdansızlık! 4 günlük bebeği boş arazide ölüme terk ettiler
17:31 Güney Kıbrıs Rum kesiminde skandal görüntüler! Terör örgütü PKK propagandası yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 20:19:10. #1.12#
SON DAKİKA: SARIYER'DE YOL ÇÖKTÜ, KAĞITHANE'DE TOPRAK KAYDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement