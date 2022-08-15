İstanbul'da yağış trafikte yoğunluğa neden oldu - Son Dakika
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İstanbul'da yağış trafikte yoğunluğa neden oldu

15.08.2022 10:17

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Yağış Anadolu yakasında Sarıyer, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Ataşehir'de etkili oluyor. Yağışın nedeniyle D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda yoğunluk yaşanırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk oluştu.

D-100 Karayolu Kartal- Maltepe ile Bostancı-Göztepe arasında, TEM Otoyolu'nda ise Sultanbeyli ile Çamlıca gişeleri arasında sürücüler yağış nedeniyle çok yavaş ilerliyor.

Avrupa yakasında sağanak sabah saatlerinde özellikle Beykoz ilçesinde etkili oldu.

Yağışın etkisiyle D-100 Karayolu Ankara istikameti Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu mevkileri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kent genelinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yollarda maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 10.06 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu oranı yüzde 54 ölçüldü.

AKOM'dan yağışın etkisini artıracağı uyarısı

Öte yandan Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) Twitter hesabından yapılan duyuruda, sağanağın sabah saatlerinde Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde etkili olduğu belirtilerek, "Yağmurun ilerleyen saatlerde etkisini artıracağı, öğle saatlerine kadar gök gürültüsü ve şimşek ile beraber yer yer yoğun sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki saatlerde Anadolu yakasında yoğun yağış geçişleri yaşanması beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, İstanbul, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da yağış trafikte yoğunluğa neden oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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