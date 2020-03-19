İstanbul'da saf alkol içerek hayatını kaybeden Türkmenistanlıların sayısı 20'ye yükseldi. - Son Dakika

İstanbul'da saf alkol içerek hayatını kaybeden Türkmenistanlıların sayısı 20'ye yükseldi. 34 Türkmenistan vatandaşının ise çeşitli hastanelerde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hastanede tedavi olanların ifadelerinde korona virüsünden korunmak için saf alkol tükettiklerini söylediği öğrenildi. - İSTANBUL