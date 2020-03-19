İstanbul'da saf alkol içerek hayatını kaybeden Türkmenistanlıların sayısı 20'ye yükseldi. - Son Dakika

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İstanbul'da saf alkol içerek hayatını kaybeden Türkmenistanlıların sayısı 20'ye yükseldi.
6 saat önce
İstanbul'da saf alkol içerek hayatını kaybeden Türkmenistanlıların sayısı 20'ye yükseldi.
İstanbul'da saf alkol içerek hayatını kaybeden Türkmenistanlıların sayısı 20'ye yükseldi. 34 Türkmenistan vatandaşının ise çeşitli hastanelerde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hastanede tedavi olanların ifadelerinde korona virüsünden korunmak için saf alkol tükettiklerini söylediği öğrenildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:40 Kaynak: İHA
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