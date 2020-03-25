İSTANBUL'DA SAF ALKOLDEN HAYATINI KAYBEDEN TÜRKMENLERİN SAYISI 30'A YÜKSELDİ - Son Dakika

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İSTANBUL'DA SAF ALKOLDEN HAYATINI KAYBEDEN TÜRKMENLERİN SAYISI 30'A YÜKSELDİ
7 saat önce
İSTANBUL'DA SAF ALKOLDEN HAYATINI KAYBEDEN TÜRKMENLERİN SAYISI 30'A YÜKSELDİ (ek adliyeye sevk)
İSTANBUL'DA SAF ALKOLDEN HAYATINI KAYBEDEN TÜRKMENLERİN SAYISI 30'A YÜKSELDİ (ek adliyeye sevk)
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 04:47 Kaynak: DHA
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