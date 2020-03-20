İstanbul'da saf alkolden ölenlerin sayısı 21'e ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da saf alkolden ölenlerin sayısı 21'e ulaştı - Son Dakika

İstanbul'da saf alkolden ölenlerin sayısı 21'e ulaştı

7 saat önce

İSTANBUL'da saf alkolden ölenlerin sayısı 21'e ulaştı.

İstanbul'da saf alkolden ölenlerin sayısı 21'e ulaştı, System.String[]
İSTANBUL'da saf alkolden ölenlerin sayısı 21'e ulaştı. Hastanelerde tedavi görenlerin sayısının 33 olduğu öğrenilirken, olayla ilgili 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul'da son bir haftada Türkmenistan uyruklu çok sayıda kişi, saf alkol kullanımına bağlı olarak zehirlendi. Saf alkolden Zeytinburnu, Başakşehir, Esenyurt, Güngören, Fatih, Ataşehir, Küçükçekmece ve Beylikdüzü ilçelerinde Türkmenistan uyruklu 20 kişi hayatını kaybetti. 34 kişinin tedavi altına alındı. Hastanede tedavi gören Türkmenistan uyruklu 1 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece ölenlerin sayısı 21'e yükseldi.  33 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltındaydı. Dün akşam Esenler'de gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli daha yakalanırken, gözaltında bulunan şüpheli sayısı 16'ya yükseldi.Ölenlerin virüsten korunmak için içkiyi önce vücutlarına sürdükleri sonrasında ise içtikleri belirtiliyor.

(FOTO


- İstanbul
Türkmenistan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:44 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ayrıştırıcı ifadeler kullanan komedyen kadın ifade için emniyete çağrıldı
Sağlık çalışanları için 1 dakikalık balkondan alkış İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi BELGRAD ORMANI'NA AKIN ETTİLER
Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti         
12:36
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor         
10:28
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi         
09:19
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi         
08:28
Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi         
08:20
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek         
07:56
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti         
00:47
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı         
23:26
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi         
22:38
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için "3 gün alkışlayalım" çağrısı yaptı         
22:37
Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı         
22:33
Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin "Korona-Partisi" tepki çekti         
22:05
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi         
21:50
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı         
21:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 18:45:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da saf alkolden ölenlerin sayısı 21'e ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]