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İstanbul'da şafak operasyonu - Son Dakika

İstanbul'da şafak operasyonu

16.11.2021 08:32
İstanbul'da şafak operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde Helikopter destekli operasyon yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde Helikopter destekli operasyon yapıldı. Ataşehir ve Çekmeköy merkezli 4 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik 28 adreste yapılan operasyonlara Özel Harekat Şube Müdürlüğü timleri ile polis helikopteri de destek verdi.

40 Şüpheli şahıs için çok sayıda adrese es zamanlı operasyon yapıldı

40 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonda şüphelilere ait adreslerin kapıları özel harekat timleri tarafından koçbaşıyla kırıldı. Adreslerde uzun süre arama yapıldı. Yapılan aramalar sonrasında bazı şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

(Muharrem Çam/İHA)

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da şafak operasyonu - Son Dakika


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