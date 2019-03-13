İstanbul'da Şafak Vakti Narkotik Operasyonu
1 saat önce
İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şafak vakt Beykoz'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
İstanbul
'da Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şafak vakt Beykoz
'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 'Torbacı' diye tabir edilen satıcılara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken adreslerde aramalar sürüyor İstanbul Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri sabah saatlerinde Beykoz'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen çok sayıda kişi göz altına alınırken, adreslere yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Adreslerde aramalar sürüyor - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:02 Kaynak: İHA
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