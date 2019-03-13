Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Şafak Vakti Narkotik Operasyonu

İstanbul'da Şafak Vakti Narkotik Operasyonu

1 saat önce

İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şafak vakt Beykoz'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul'da Şafak Vakti Narkotik Operasyonu, System.String[]
İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şafak vakt Beykoz'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 'Torbacı' diye tabir edilen satıcılara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken adreslerde aramalar sürüyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Beykoz'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen çok sayıda kişi göz altına alınırken, adreslere yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Adreslerde aramalar sürüyor - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:02 Kaynak: İHA

Beykoz, Narkotik, İstanbul, 3. Sayfa
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