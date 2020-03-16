İstanbul'da şafak vakti narkotik operasyonu gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da şafak vakti narkotik operasyonu gerçekleştirdi - Son Dakika

İstanbul'da şafak vakti narkotik operasyonu gerçekleştirdi

1 saat önce

İstanbul'da şafak vakti narkotik operasyonu gerçekleştirdi Çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirilirken hakkında gözaltı kararı olan şüphelilerde gözaltına alındı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Arnavutköy ve Eyüpsultan...

İstanbul'da şafak vakti narkotik operasyonu gerçekleştirdi

Çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirilirken hakkında gözaltı kararı olan şüphelilerde gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Arnavutköy ve Eyüpsultan ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirilirken hakkında gözaltı kararı olan şüphelilerde gözaltına alındı.

İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Arnavutköy ve Eyüp ilçelerinde daha önceden tespit edilen 47 adres ve hakkında gözaltı kararı olan 51 kişiyi yakalamak için şafak vakti operasyon gerçekleştirdi.

Önceden belirlenen adreslere polis ekipleri giriş yaptı. Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen, hakkında gözaltı kararı olan çok sayıdaki şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

İstanbul'da şafak vakti narkotik operasyonu gerçekleştirdi

Narkotik, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 07:12 Kaynak: İHA
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