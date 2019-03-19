Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Şafak Vakti Narkotik Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı

İstanbul'da Şafak Vakti Narkotik Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı

43 dakika önce

İstanbul'da sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen hava destekli uyuşturucu operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen hava destekli uyuşturucu operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 05.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında kent genelinde önceden belirlenen bir çok adrese kapılar koçbaşı ve levye yardımıyla kırılarak girildi. Operasyon yapılan sokaklarda Narkotik köpeklerinin arama yaptığı görülürken, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslerde detaylı arama çalışmalarını sürdürüyor. Şafak vakti eş zamanlı yapılan operasyonda ise çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

(Selim Bayraktar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:01 Kaynak: İHA

Sabah, Narkotik, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otogar Esnafı Binali Yıldırım'a Söz Verdi! Giriş-Çıkışlar Ücretsiz Olacak İmamoğlu, Adada Yaşayanlara Ulaşım İçin Söz Verdi: Yüzde 40 İndirimli Yapacağız Düğün Salonunda Kumar Baskını! 54 Kişi Gözaltına Alındı Gülşen, Lüks Çizmesiyle Demet Akalın'ın Rekorunu Kıramadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 09:44:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Şafak Vakti Narkotik Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]