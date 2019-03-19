İstanbul'da Şafak Vakti Narkotik Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı

İstanbul'da sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen hava destekli uyuşturucu operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen hava destekli uyuşturucu operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 05.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında kent genelinde önceden belirlenen bir çok adrese kapılar koçbaşı ve levye yardımıyla kırılarak girildi. Operasyon yapılan sokaklarda Narkotik köpeklerinin arama yaptığı görülürken, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslerde detaylı arama çalışmalarını sürdürüyor. Şafak vakti eş zamanlı yapılan operasyonda ise çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



(Selim Bayraktar/İHA)

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