İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı
27 dakika önce
İstanbul'da şafak vakti yapılan uyuşturucu operasyonunda 40 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:55 Kaynak: İHA
'da şafak vakti yapılan uyuşturucu operasyonunda 40 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 35 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu silah, 2 adet tabanca ve bir miktar narkotik madde ele geçirilirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü
, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 05.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Fatih
ilçesinde önceden belirlenen 40 adrese kapılar koçbaşı ve levye yardımıyla kırılarak girildi. Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslerde detaylı arama çalışmalarını sürdürürken, şafak vakti eş zamanlı yapılan operasyonda ise 35 kişi gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu silah, 2 adet tabanca ve bir miktar narkotik maddi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
(İHA)
Meteoroloji'den İstanbul'un 3 ilçesi için sağanak yağış uyarısı
Trafikte hamile kadının aracına saldıran, maganda kardeşler tutuklandı
Çılgın Sedat lakaplı şarkıcı Sedat Kapurtu, trafik kazası geçirdi
Nişanlısı dahil onlarca kişiyi dolandıran sahte binbaşı tutuklandı