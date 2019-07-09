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İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı

27 dakika önce

İstanbul'da şafak vakti yapılan uyuşturucu operasyonunda 40 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı, System.String[]
İstanbul'da şafak vakti yapılan uyuşturucu operasyonunda 40 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 35 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu silah, 2 adet tabanca ve bir miktar narkotik madde ele geçirilirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 05.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Fatih ilçesinde önceden belirlenen 40 adrese kapılar koçbaşı ve levye yardımıyla kırılarak girildi. Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslerde detaylı arama çalışmalarını sürdürürken, şafak vakti eş zamanlı yapılan operasyonda ise 35 kişi gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu silah, 2 adet tabanca ve bir miktar narkotik maddi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:55 Kaynak: İHA
Narkotik, İstanbul, Güncel
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