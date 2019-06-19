Son Dakika Haberleri: İstanbul'da sağanak
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul'da sağanak

1 saat önce

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul'da sağanak, System.String[]
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Kentin bazı bölgelerinde sabah saatlerinde aniden etkili olan sağanak nedeniyle trafik aksadı. Seyrantepe mevkisi TEM bağlantı yolunda oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İtfaiye ekiplerinin yoldaki çalışmasının ardından trafik normale döndü.
Öte yandan aniden başlayan sağanak nedeniyle hasarlı trafik kazaları da meydana geldi.
Tarlabaşı Bulvarı'nda, Sezgin K. yönetimindeki 34 JZE 53 plakalı kamyonet, kaygan yolda sürücünün direksiyon kaybetmesiyle yan yattı. Yaralanan sürücüye, olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Piyalepaşa Bulvarı'nda da minibüsün devrilmesiyle trafik bir süre aksadı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:40 Kaynak: AA
TEM Otoyolu, Sabah, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul güne yağmurla başladı THY'nin rüya uçağının görüntüleri ortaya çıktı! 25 Haziran'da İstanbul'da olacak Saadet Partisi İstanbul Adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı: Programınızda canlı yayına katılmak isterim Dün gözaltına alınan UEFA Eski Başkanı Michel Platini serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 10:10:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da sağanak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]