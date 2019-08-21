İstanbul'da sağanak
1 saat önce
Anadolu Yakası'nda, sağanak nedeniyle bazı caddelerde su taşkınları yaşandı.
Anadolu Yakası Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:50 Kaynak: AA
'nda, sağanak nedeniyle bazı caddelerde su taşkınları yaşandı. Kadıköy
Şair Arşi Caddesi'nde rögarların tıkanması sonucu su taşkınları meydana gelirken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Yağış nedeniyle Fikirtepe
'deki sanayi sitesinde bulunan bazı iş yerlerini de su bastı. İş yeri sahipleri, kendi imkanlarıyla temizlik çalışması başlattı.
Bu arada Fikirtepe metrobüs durağındaki alt geçidi de su bastığı görüldü.
Oluşan su birikintisi nedeniyle, Marmaray
metrosunun Feneryolu istasyonundan transit geçiş yapacağı öğrenildi.
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