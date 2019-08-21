Son Dakika Haberleri: İstanbul'da sağanak
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İstanbul'da sağanak

1 saat önce

Anadolu Yakası'nda, sağanak nedeniyle bazı caddelerde su taşkınları yaşandı.

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Anadolu Yakası'nda, sağanak nedeniyle bazı caddelerde su taşkınları yaşandı.
Kadıköy Şair Arşi Caddesi'nde rögarların tıkanması sonucu su taşkınları meydana gelirken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Yağış nedeniyle Fikirtepe'deki sanayi sitesinde bulunan bazı iş yerlerini de su bastı. İş yeri sahipleri, kendi imkanlarıyla temizlik çalışması başlattı.
Bu arada Fikirtepe metrobüs durağındaki alt geçidi de su bastığı görüldü.
Oluşan su birikintisi nedeniyle, Marmaray metrosunun Feneryolu istasyonundan transit geçiş yapacağı öğrenildi.
Anadolu Yakası, Fikirtepe, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:50 Kaynak: AA
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