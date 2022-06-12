Sağanak aralıklarla devam ediyor - Son Dakika
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Sağanak aralıklarla devam ediyor

12.06.2022 14:02

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, etkisini aralıklarla sürdürüyor.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, etkisini aralıklarla sürdürüyor.

Hava sıcaklığının 22-24 derece hissedildiği kentte özellikle bazı ilçelerde sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oluyor.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağanağa yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Aşırı yağıştan dolayı Eyüp Sultan Devlet Hastanesi önündeki rögar taştı. Başakşehir'deki bir alışveriş merkezinin çıkışında oluşan su birikintisi sürücülere zor anlar yaşattı.

Sağanak nedeniyle kentte çok sayıda hasarlı ve yaralamalı kaza meydana geldi. Arnavutköy'de bazı iş yerlerini su bastı.

Sağanak aralıklarla devam ediyor
Sağanak aralıklarla devam ediyor
Sağanak aralıklarla devam ediyor
Sağanak aralıklarla devam ediyor
Sağanak aralıklarla devam ediyor

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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