Sağanak nedeniyle kentte çok sayıda hasarlı ve yaralamalı kaza meydana geldi. Arnavutköy'de bazı iş yerlerini su bastı.

Hava sıcaklığının 22-24 derece hissedildiği kentte özellikle bazı ilçelerde sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oluyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sağanak aralıklarla devam ediyor - Son Dakika

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