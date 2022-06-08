İstanbul'da sağanak bazı bölgelerde aralıklarla etkili oluyor - Son Dakika
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İstanbul'da sağanak bazı bölgelerde aralıklarla etkili oluyor

08.06.2022 18:10
İstanbul'da sağanak bazı bölgelerde aralıklarla etkili oluyor

İstanbul'da aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde olumsuzluklar yaşanıyor.

İstanbul'da aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde olumsuzluklar yaşanıyor.

Kentte dün başlayan yağış, bugün de devam ediyor. Kentin bazı ilçelerinde görülen sağanak, zaman zaman şiddetini artırarak etkili oluyor.

Yağmur nedeniyle bazı yollarda küçük çaplı su birikintileri oluşurken trafik akışında da zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Yağıştan korunmak isteyenlerin de otobüs duraklarına ve tentelerin altına sığındığı görülüyor.

Bu arada, Eyüpsultan ve Sancaktepe'de bazı yollarda su birikintilerinin oluşması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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Kaynak: AA

İstanbul, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da sağanak bazı bölgelerde aralıklarla etkili oluyor - Son Dakika

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