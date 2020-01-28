İstanbul'da sağanak bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da sağanak bekleniyor - Son Dakika

İstanbul'da sağanak bekleniyor

7 saat önce

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

İstanbul'da sağanak bekleniyor, System.String[]

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalacak.

Bölgede, parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. İstanbul ve bölgenin doğusu ( Kocaeli, Sakarya ve Yalova) ile sabah Kırklareli kıyı kesimi ile Tekirdağ'ın doğu ilçelerinde aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı (karayel), öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde zaman zaman kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da korkunç kaza! Başıboş at, aracın ön camından içeri girdi
Ablasını tehdit ettiği öne sürülen kadına 'yaşam tarzına müdahale' davası Tartıştığı eşini keserle öldüren kadının kızı: Evin banyosuna kamera koymuştu İBB, deprem bütçesini 2,5 kat artırarak 341 milyon TL'ye yükseltti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 16:58:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da sağanak bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]