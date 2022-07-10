İstanbul'da sağanak etkili oldu (3) - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da sağanak etkili oldu (3)

10.07.2022 13:06

Arnavutköy'den sağanak görüntüsü Sarıyer'de işyerlerini su basan esnafın temizlik çalışması Ekiplerin temizleme çalışmaları İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Arnavutköy'den sağanak görüntüsü

Sarıyer'de işyerlerini su basan esnafın temizlik çalışması

Ekiplerin temizleme çalışmaları İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşların ev ve işyerlerini su bastı.

YORUMLAR
500
İstanbul'da korku filmi gibi gece! Sabaha kadar 7 binden fazla şimşek çaktı İstanbul'da korku filmi gibi gece! Sabaha kadar 7 binden fazla şimşek çaktı İstanbul ve Ankara yağmura teslim! Yollar göle döndü, vatandaşın çilesi görüntülendi İstanbul ve Ankara yağmura teslim! Yollar göle döndü, vatandaşın çilesi görüntülendi İstanbul'u su bastı! Sağanak yağış, akşam saat 20.00'ye kadar devam edecek İstanbul'u su bastı! Sağanak yağış, akşam saat 20.00'ye kadar devam edecek
Kaynak: AA

İstanbul, Sarıyer, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da sağanak etkili oldu (3) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:54 İstanbul'u su bastı! Sağanak yağış, akşam saat 20.00'ye kadar devam edecek
12:37 İstanbul'da hayatı felç eden sağanak yağıştan en çok nasibini alan ilçe Sarıyer oldu! 113 kilogramlık yağışla zirvede yer aldı
12:31 Kanalda kaybolan Suriyelinin cansız bedeni bulundu! Yeğenini kurtarmak istemişti...
12:24 AK Parti ve CHP'nin bayramlaşması siyasi polemiğe dönüştü! EYT sorunu Kılıçdaroğlu'nun SGK döneminde mi oluştu?
12:16 Sri Lanka'da sosyalist hükümet ekonomiyi batırmıştı! İşgal edilen başkanlık sarayında tomar tomar para ortaya çıktı
12:16 Arda Kural'ın dönüşü muhteşem oldu! Son hali büyük beğeni topladı
12:11 Alibeyköy Barajı'na giren çocuk boğularak can verdi! 40 dakika süren ilk yardım yeterli olmadı...
12:09 Koronavirüs vakaları yine coştu! Hatırlatma dozu randevuları E-nabız sisteminde açıldı
12:09 AK Partili ilçe başkanlığının miting fotoğrafı DEVA Partisi'ne ait olduğu ortaya çıktı: Eleştiriler sonrası paylaşım kaldırıldı
12:05 Bayramda kardeş cinayeti! Miras yüzünden küs olduğu ağabeyini öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 13:12:22. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da sağanak etkili oldu (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement