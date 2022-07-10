İstanbul'da Sağanak Etkili Oldu  Ev ve İş Yerlerini Su Bastı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da Sağanak Etkili Oldu  Ev ve İş Yerlerini Su Bastı

10.07.2022 11:37

İstanbul'un birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Gece boyunca çakan şimşek sayısı 7 bini aştı. Esenyurt'taki Haramidere'nin taşması sonucu birçok ev ve iş yerini su bastı.  Beykoz'da caddeler ve yollar sağanak yağmur sebebiyle kapandı. Yalı Mahallesi’nde bir eve yıldırım düştü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), su taşkını ile ilgili İstanbul il genelinde toplamda 215 ihbar alındığını açıkladı.

FAHRETTİN ÖZTÜRK

İstanbul'un birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Gece boyunca çakan şimşek sayısı 7 bini aştı. Esenyurt'taki Haramidere'nin taşması sonucu birçok ev ve iş yerini su bastı.  Beykoz'da caddeler ve yollar sağanak yağmur sebebiyle kapandı. Yalı Mahallesi'nde bir eve yıldırım düştü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), su taşkını ile ilgili İstanbul il genelinde toplamda 215 ihbar alındığını açıkladı.

Yer yer şiddetini artırarak etkisini sürdüren yağış nedeniyle İstanbul'da bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu. Esenyurt Pınar Mahallesi'ndeki Haramidere'nin taşması sonucu 19 Mayıs Bulvarı ve çevresindeki sokaklar araç ve yaya geçişine kapatıldı. Dere kenarındaki evleri ve iş yerlerini su basarken bölgeye emniyet, itfaiye, zabıta, 112 Acil Servis ve Esenyurt Belediyesi arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ev ve iş yerlerinde mahsur kalan çok sayıda vatandaşı kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Beykoz'da da sağanak yağmur sebebiyle caddeler ve bazı evler su altında kaldı. Yalıköy Mahallesi Meydan Sokak'ta beş katlı bir binaya yıldırım düşmesi sonucu bodrum katta yangın çıktı. Yangın söndürülürken, bodrum kattaki dairesinde mahsur kalan bir kişi kurtarıldı.

AFAD'A 215 İHBAR YAPILDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da meydana gelen sel felaketiyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul il genelinde gece saatlerinde başlayan ve halen devam eden şiddetli yağışlar neticesinde ev ve işyerlerinin bodrum katlarında su basması olayları meydana gelmiştir. Esenyurt'ta sağanak yağış nedeniyle mahsur kalan vatandaşlarımız güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. İstanbul il genelinde toplamda 215 ihbar alınmıştır. Sakarya ve Bursa il AFAD müdürlüklerimizden bölgeye takviye ekipler görevlendirilmiştir. Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet ekipleri de çalışmalara destek vermektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

YORUMLAR
500
Selin vurduğu Esenyurt'ta bodrum katta mahsur kalan yabancı uyruklu 2 kişiyi vatandaşlar kurtardı Selin vurduğu Esenyurt'ta bodrum katta mahsur kalan yabancı uyruklu 2 kişiyi vatandaşlar kurtardı Son dakika haberleri! Esenyurt'ta selin bastığı yerlerde tahliye ve temizlik çalışmaları sürüyor Son dakika haberleri! Esenyurt'ta selin bastığı yerlerde tahliye ve temizlik çalışmaları sürüyor
Kaynak: ANKA

İstanbul, Esenyurt, AFAD, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Sağanak Etkili Oldu  Ev ve İş Yerlerini Su Bastı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
21:38 Katar'dan şaşırtan karar! Dünya Kupası'nda alkollü içki satışı yapılacak
20:29 Şarampole yuvarlanan otomobildeki çift hayatını kaybetti! Oğlu ve gelinleri ağır yaralandı
20:27 Sri Lanka'daki protestolar için Türkiye'den çağrı yapıldı: Şiddetten kaçınılmalı
20:26 FIFA kokartlı bir hakem Igor Benevenuto eşcinsel olduğunu açıkladı
20:25 Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli
20:24 Feci kazada iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
19:39 Sri Lanka'da protestocular, başbakanın evini yaktı
19:20 Beşiktaş ilk hazırlık karşılaşmasını kazandı! Werder Bremen 2-1 mağlup oldu
18:41 Siyahi aileye metroda ırkçılık yakan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
18:30 Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Elena Rybakina!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 11:53:45. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Sağanak Etkili Oldu  Ev ve İş Yerlerini Su Bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement