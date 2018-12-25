Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Sağanak Etkili Oluyor

İstanbul'da Sağanak Etkili Oluyor

45 dakika önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA İstanbul'da gece saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya başladı.

İstanbul'da Sağanak Etkili Oluyor, System.String[]
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL DHA 

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya başladı. 

Görüntü dökümü:

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- Eminönü'nde yağış görüntüsü

- Taksim'den yağış görüntüsü

-Şemsiyeli vatandaş 

-Yollardan detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:20 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
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