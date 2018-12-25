İstanbul'da Sağanak Etkili Oluyor
45 dakika önce
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA İstanbul'da gece saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya başladı.
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL DHA İstanbul
'da gece saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya başladı.
Görüntü dökümü:
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- Eminönü
'nde yağış görüntüsü
- Taksim
'den yağış görüntüsü
-Şemsiyeli vatandaş
-Yollardan detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:20 Kaynak: DHA
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