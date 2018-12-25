İstanbul'da Sağanak Etkili Oluyor

İSTANBUL'da gece saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya başladı.

İSTANBUL'da gece saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya başladı. Birçok bölgede etkili olan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. - İstanbu

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