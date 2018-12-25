İstanbul'da Sağanak Etkili Oluyor
44 dakika önce
İSTANBUL'da gece saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya başladı.
İSTANBUL'da gece saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya başladı. Birçok bölgede etkili olan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. - İstanbu
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:20 Kaynak: DHA
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