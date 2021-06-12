İstanbul'da sağanak etkili oluyor - Son Dakika

İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklı olarak sağanak yağış etkisini gösteriyor.

Kentte bir süredir devam eden sıcak ve güneşli hava, öğleden sonra yerini yağışa bıraktı. Hava sıcaklıklarında düşüş yaşanırken, kentin birçok noktasında hava kapandı, gök gürültülü sağanak başladı.

Trakya bölgesinden gelen yağışlı hava, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Bakırköy, Bağcılar ve Üsküdar'da aralıklı olarak etkili oluyor.

Yenibosna'da kısa süreliğine dolu yağarken, bazı ilçelerde itfaiyeye su baskını ihbarı yapıldı. Bazı yollarda da yağışın etkisiyle su birikintisi oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar tentelerin altına ve otobüs duraklarına sığındı.

Yağışın da etkisiyle TEM otoyolu ve D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İBB'nin yoğunluk haritasına göre, saat 14.20 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı.