İstanbul'da Sağanak Etkili Oluyor -2
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İSTANBUL'da gece saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya başladı.
İSTANBUL'da gece saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya başladı. Birçok bölgede etkili olan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. - İstanbu
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:20 Kaynak: DHA
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