Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Sağanak Etkili Oluyor -2

İstanbul'da Sağanak Etkili Oluyor -2

44 dakika önce

İSTANBUL'da gece saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya başladı.

İstanbul'da Sağanak Etkili Oluyor -2, System.String[]
İSTANBUL'da gece saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya başladı. Birçok bölgede etkili olan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. - İstanbu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:20 Kaynak: DHA

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