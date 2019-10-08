İstanbul'da sağanak etkili oluyor -2
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İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:56 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından sağanak sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle sabah işe giden bazı vatandaşlar ıslanmaktan şemsiyeleri sayesinde kurtulurken bazıları ise yağmura hazırlıksız yakalandı. Trafikte de yağış nedeniyle belli noktalarda yoğunluk yaşanıyor.
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