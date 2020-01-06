İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR (2) - Son Dakika
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İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR (2)

6 saat önce

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR-Ozan URAL-Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHAİstanbul'da sağanak yağış gece saatlerinde etkili olmaya başladı.

İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR (2), System.String[]

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR-Ozan URAL-Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHA

İstanbul'da sağanak yağış gece saatlerinde etkili olmaya başladı. Meteorolojinin İstanbul için yaptığı uyarının ardından gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle caddeler ve yol kenarlarında su birikintileri oluştu. Su birikintileri nedeniyle araçlar ise ilerlemekte güçlük çekti. Taksim Meydanı'da yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da ıslanmaktan kurtulamadı.

Görüntü dökümü:

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-Dolapdere'de suyla dolan yol

-Araçların ilerlemesi

-Taksim Meydanı'nda yağış

-Yağmurda koşuşturanlar

- Sarıyer'de yolda su birikintisi

- Kadıköy'de taşan mazgallar

-D-100'den görüntüler

-Detaylar


İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:54 Kaynak: DHA
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