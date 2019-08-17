İstanbul'da sağanak nedeniyle Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri durduruldu.
1 saat önce
İstanbul'da sağanak nedeniyle Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri durduruldu.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:28 Kaynak: İHA
'da sağanak nedeniyle Kabataş- Bağcılar
tramvay seferleri durduruldu. - İSTANBUL
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