Son Dakika Haberleri: İSTANBUL'DA SAĞANAK: PENDİK'TE İKİ OTOMOBİL MAHSUR KALDI
Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA SAĞANAK: PENDİK'TE İKİ OTOMOBİL MAHSUR KALDI - Son Dakika

İSTANBUL'DA SAĞANAK: PENDİK'TE İKİ OTOMOBİL MAHSUR KALDI

6 saat önce

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHAİstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Pendik'te su basan yolda iki otomobil mahsur kaldı.

İSTANBUL'DA SAĞANAK: PENDİK'TE İKİ OTOMOBİL MAHSUR KALDI, System.String[]

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Pendik'te su basan yolda iki otomobil mahsur kaldı. Her iki otomobilde bulunan toplam 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Pendik, Yenişehir Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda sağanağın ardından iki otomobil su basan yolda mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İSKİ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobiller içerisinde mahsur kalan kişileri kurtardı. Otomobildekileri kurtaran ekipler ardından otomobilleri sudan çıkardı. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. İSKİ ve Pendik Belediyesi ekipleri biriken suyu tahliye çalışması başlattı.

Görüntü Dökümü

---------

-Su kalan araçlardan detaylar

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Araçların içerisi su olması

-İSKİ ekiplerin çalışması

-Genel ve detaylar


İstanbul, Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji, İstanbul dahil 7 kent için 'sarı alarm' verdi: Şiddetli yağış bekleniyor
Borçluyu borcunu ödemesi için sürekli arayarak uyaran 3 avukata huzur bozma davası açıldı Meteoroloji çok sayıda kente kar ve yağmur uyarısı yaptı Meteoroloji'nin peş peşe uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 05:57:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSTANBUL'DA SAĞANAK: PENDİK'TE İKİ OTOMOBİL MAHSUR KALDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]