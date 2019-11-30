İstanbul'da sağanak: Pendik'te iki otomobil mahsur kaldı

Pendik, Yenişehir Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda sağanağın ardından iki otomobil su basan yolda mahsur kaldı.

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Meteoroloji, İstanbul dahil 7 kent için 'sarı alarm' verdi: Şiddetli yağış bekleniyor

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Meteoroloji çok sayıda kente kar ve yağmur uyarısı yaptı