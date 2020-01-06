İSTANBUL'DA SAĞANAK TRAFİĞE NEDEN OLDU (1) - Son Dakika
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İSTANBUL'DA SAĞANAK TRAFİĞE NEDEN OLDU (1)

6 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Alper KORKMAZ-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAİstanbul'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur, sabah saatlerinde de devam etti.

İSTANBUL'DA SAĞANAK TRAFİĞE NEDEN OLDU (1), System.String[]

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Alper KORKMAZ-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur, sabah saatlerinde de devam etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre 09.15'te yoğunluk yüzde 72'ye ulaştı.

Meteoroloji dün yaptığı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde görülecek sağanağın, il genelinde salı gece saatlerine kadar kuvvetli (60-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer vermişti. Sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle sürücüler yollarda zor anlar yaşadı. Yağışla birlikte uzun araç kuyrukları ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre 09.15'te yoğunluk yüzde 72'ye ulaştı. Yağışın gün içerisinde etkisini arttırması bekleniyor.

Görüntü dökümü:

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- Kadıköy D-100 karayolundan görüntü

-Her iki yönde de trafik yoğunluğu

-HALİÇ

-Metrobüs durağındaki vatandaşlar

-Yağış

-Trafikten detaylar

-Genel ve detaylar


İstanbul, Sabah, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:34 Kaynak: DHA
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