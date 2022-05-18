Sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oluyor

18.05.2022 20:51

İstanbul'da bazı bölgelerde sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oluyor.

İstanbul'da bazı bölgelerde sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oluyor.

Üsküdar Koşuyolu Mahallesi Tophanelioğlu Caddesi'ndeki çınar ağacı, şiddetli rüzgarın da etkisiyle hareket halindeki bir cip ile panelvanın üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, devrilen ağacı kesti. Polisin tuttuğu rapor sonrası araçlar kaldırıldı.

Bu arada, Kartal Esentepe Mahallesi Anayurt Caddesi'nde bir apartmanın çatısı şiddetli rüzgardan zarar gördü. Bina sakinleri, terastaki kalasları kullanarak çatının uçmasını engellemeye çalıştı.

Sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oluyor
Sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oluyor
Sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oluyor
Sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oluyor
Sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oluyor
Sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oluyor
Sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oluyor
Sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oluyor
Sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oluyor

YORUMLAR
500
Edirne'de sağanak etkili oluyor Edirne'de sağanak etkili oluyor Şiddetli yağış etkili oldu Şiddetli yağış etkili oldu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oluyor - Son Dakika


Son Dakika
00:10 Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu'dan gündem olan sözler: Fenerbahçe'den ciddi bir teklif aldım
23:56 İSPARK ücretlerine yüzde 25 zam geldi!
23:28 Son maçına çıkıp gözyaşlarını tutamamıştı! Skubic'in veda mektubunu Konyaspor yayımladı
23:26 Melih Gökçek, "Kim yolsuzluk yaptı diye anket yapsalar sonuç ne çıkar?" sorusunu cevapladı: Melih Gökçek
23:23 ABD Kongresi'nin Miçotakis'i alkışlamasına ilk yorum Bakan Çavuşoğlu'ndan geldi: Kimin nerede alkışlandığı önemli değil
23:21 İspanya'da taraftarlar birbirine girdi! Dev kavgada sandalyeler ve bıçaklar havada uçuştu
22:53 Putin'in en gözde silahı savaş hattında! Gidişatı değiştireceği iddia edilen "Terminatör" Ukrayna'da sahaya çıktı
22:25 Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine yönelik kaygılar masaya yatırıldı
22:22 Galatasaray, derbi sonrası yaptığı paylaşımla olay oldu! Fenerbahçeli taraftar çok sinirlenecek
21:41 Gençlerin derbisinde galip taraf Galatasaray! Fenerbahçe'nin yediği gol sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 00:21:05. #1.13#
SON DAKİKA: Sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement