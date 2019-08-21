Son Dakika Haberleri: İstanbul'da sağanak yağış: Altgeçitleri su bastı
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İstanbul'da sağanak yağış: Altgeçitleri su bastı

30 dakika önce

İstanbul'un özellikle Anadolu yakasındaki birçok semtinde sağanak yağış etkili oldu.

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İstanbul'un özellikle Anadolu yakasındaki birçok semtinde sağanak yağış etkili oldu. Şiddetli yağış sonrası Ataşehir'de zemin katta yaşayan bazı aileler hayati tehlike atlattı.

Ataşehir, İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:12 
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