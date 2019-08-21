İstanbul'da sağanak yağış: Altgeçitleri su bastı
30 dakika önce
İstanbul'un özellikle Anadolu yakasındaki birçok semtinde sağanak yağış etkili oldu.
İstanbul'un özellikle Anadolu yakasındaki birçok semtinde sağanak yağış etkili oldu. Şiddetli yağış sonrası Ataşehir'de zemin katta yaşayan bazı aileler hayati tehlike atlattı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:12
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