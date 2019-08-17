Son Dakika Haberleri: İstanbul'da sağanak yağış...Araçlar yolda mahsur kaldı
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İstanbul'da sağanak yağış...Araçlar yolda mahsur kaldı

44 dakika önce

İstanbul'da sağanak yağış...Araçlar yolda mahsur kaldıİSTANBUL - İstanbul'da, etkili olan sağanak yağış sonrası araçlar yolda mahsur kaldı.

İstanbul'da sağanak yağış...Araçlar yolda mahsur kaldı
İSTANBUL - İstanbul'da, etkili olan sağanak yağış sonrası araçlar yolda mahsur kaldı.
İstanbul'da beklenen yağmur etkisini göstermeye başlarken yağmurla birlikte yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken bazı araçlar ise suda mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar itfaiye ekipleri tarafında kurtarıldı.
İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:43 Kaynak: İHA
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