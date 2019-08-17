İstanbul'da sağanak yağış...Araçlar yolda mahsur kaldı
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İstanbul'da sağanak yağış...Araçlar yolda mahsur kaldıİSTANBUL - İstanbul'da, etkili olan sağanak yağış sonrası araçlar yolda mahsur kaldı.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:43 Kaynak: İHA
'da sağanak yağış...Araçlar yolda mahsur kaldı
İSTANBUL - İstanbul'da, etkili olan sağanak yağış sonrası araçlar yolda mahsur kaldı.
İstanbul'da beklenen yağmur etkisini göstermeye başlarken yağmurla birlikte yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken bazı araçlar ise suda mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar itfaiye ekipleri tarafında kurtarıldı.
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