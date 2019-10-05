Son Dakika Haberleri: İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor - 1
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İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor - 1

1 saat önce

Marmara Bölgesi'nde etkili olan ve İstanbul'da da beklenen sağanak yağış başladı.

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor - 1, System.String[]
Marmara Bölgesi'nde etkili olan ve İstanbul'da da beklenen sağanak yağış başladı.

Gök gürültülü sağanak yağış kentin birçok bölgesinde etkili olurken, gece çakan şimşeklerle etkili oluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Silivri Selimpaşa bölgesinde yağış görütüsü


Marmara Bölgesi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:30 Kaynak: DHA
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