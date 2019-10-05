İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor - 1
1 saat önce
Marmara Bölgesi'nde etkili olan ve İstanbul'da da beklenen sağanak yağış başladı.
Marmara Bölgesi Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:30 Kaynak: DHA
'nde etkili olan ve İstanbul
'da da beklenen sağanak yağış başladı.
Gök gürültülü sağanak yağış kentin birçok bölgesinde etkili olurken, gece çakan şimşeklerle etkili oluyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Silivri Selimpaşa bölgesinde yağış görütüsü
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