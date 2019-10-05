İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor - 1
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MARMARA Bölgesi'nde etkili olan ve İstanbul'da da beklenen sağanak yağış başladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:50 Kaynak: DHA
MARMARA Bölgesi'nde etkili olan ve İstanbul
'da da beklenen sağanak yağış başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış kentin birçok bölgesinde etkili olurken, gece çakan şimşeklerle aydındandı. Gök gürültülü sağanak yağış birçok bölgede etkili oluyor.
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