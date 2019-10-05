Son Dakika Haberleri: İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor - 1
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor - 1

47 dakika önce

MARMARA Bölgesi'nde etkili olan ve İstanbul'da da beklenen sağanak yağış başladı.

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor - 1, System.String[]
MARMARA Bölgesi'nde etkili olan ve İstanbul'da da beklenen sağanak yağış başladı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış kentin birçok bölgesinde etkili olurken, gece çakan şimşeklerle aydındandı. Gök gürültülü sağanak yağış birçok bölgede etkili oluyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu uyardı: Çakar yasağında tavizsiz olacağız kimse kusura bakmasın
Beklenen yağış Edirne'de başladı Beklenen yağış Edirne ve Kırklareli'de başladı! İstanbul'a çok az kaldı Altın haftayı düşüşle kapattı! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 03:38:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor - 1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]