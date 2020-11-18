İstanbul'da sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Şişli'de aniden bastıran yağış nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Şişli'de bastıran yağış sonrası yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ve vatandaşlar yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.
(İHA)
- Kaynak: İHA
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