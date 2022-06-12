Bu arada yağışın etkisiyle Kadıköy ve Bayrampaşa'da ağaç devrilirken, çeşitli ilçelerde hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü giriş ve çıkışlarında da trafiğin yağış nedeniyle yavaş ilerlediği gözlendi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor - Son Dakika

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