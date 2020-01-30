İstanbul'da sağanak yağış etkisini artırdı - Son Dakika

İstanbul'da sağanak yağış etkisini artırdı
36 dakika önce
İstanbul'un genelinde gece boyunca etkili olan sağanak yağış sabaha karşı şiddetini artırdı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:07 Kaynak: İHA
İstanbul'un genelinde gece boyunca etkili olan sağanak yağış sabaha karşı şiddetini artırdı. Yer yer karla karışık şekilde yağan yağmur, yollarda su birikintileri oluşmasına neden oldu.
Yağış gün boyu devam edecek
İstanbul genelinde gece yarısından itibaren sabahın ilk ışıklarına kadar etkisini gösteren yağmur, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre gün boyunca devam edecek. - İSTANBUL
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