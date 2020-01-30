İstanbul'da sağanak yağış etkisini artırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da sağanak yağış etkisini artırdı - Son Dakika

İstanbul'da sağanak yağış etkisini artırdı

36 dakika önce

İstanbul'un genelinde gece boyunca etkili olan sağanak yağış sabaha karşı şiddetini artırdı.

İstanbul'da sağanak yağış etkisini artırdı, System.String[]

İstanbul'un genelinde gece boyunca etkili olan sağanak yağış sabaha karşı şiddetini artırdı. Yer yer karla karışık şekilde yağan yağmur, yollarda su birikintileri oluşmasına neden oldu.


Yağış gün boyu devam edecek


İstanbul genelinde gece yarısından itibaren sabahın ilk ışıklarına kadar etkisini gösteren yağmur, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre gün boyunca devam edecek. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:07 Kaynak: İHA
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