İstanbul'da sağanak yağış etkisini artırdı - Son Dakika

İstanbul'da sağanak yağış etkisini artırdı
7 saat önce
İstanbul'un genelinde gece boyunca etkili olan sağanak yağış sabaha karşı şiddetini artırdı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:05 Kaynak: İHA
İstanbul'un genelinde gece boyunca etkili olan sağanak yağış sabaha karşı şiddetini artırdı. Yer yer karla karışık şekilde yağan yağmur, yollarda su birikintileri oluşmasına neden oldu.
Yağış gün boyu devam edecek
İstanbul genelinde gece yarısından itibaren sabahın ilk ışıklarına kadar etkisini gösteren yağmur, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre gün boyunca devam edecek.
(Hanifi Bayar/İHA)
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