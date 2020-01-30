İstanbul'da sağanak yağış etkisini artırdı - Son Dakika
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İstanbul'da sağanak yağış etkisini artırdı

7 saat önce

İstanbul'un genelinde gece boyunca etkili olan sağanak yağış sabaha karşı şiddetini artırdı.

İstanbul'un genelinde gece boyunca etkili olan sağanak yağış sabaha karşı şiddetini artırdı. Yer yer karla karışık şekilde yağan yağmur, yollarda su birikintileri oluşmasına neden oldu.

Yağış gün boyu devam edecek

İstanbul genelinde gece yarısından itibaren sabahın ilk ışıklarına kadar etkisini gösteren yağmur, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre gün boyunca devam edecek.

(Hanifi Bayar/İHA)

İstanbul'da sağanak yağış etkisini artırdı

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:05 Kaynak: İHA
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