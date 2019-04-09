İstanbul'da Sağanak Yağış Etkisini Gösterdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından gökyüzünü karabulutlar kaplarken, mega kentin birçok noktasında başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından gökyüzünü karabulutlar kaplarken, mega kentin birçok noktasında başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçaklara sığındı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da bugün güneşli hava etkili oldu. Ancak akşam saatlerinde mega kenti karabulutlar kapladı. Kısa bir süre sonra beklenen sağanak yağış etkisini gösterdi. Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçaklara sığındı. Bazı vatandaşlar ise koşarak metroya girmeye çalıştı. Hazırlıklı olan vatandaşlar ise şemsiyesini açarak yağmurun keyfini çıkarttı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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