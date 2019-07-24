Son Dakika Haberleri: İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösteriyor
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İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösteriyor

1 saat önce

İstanbul'da beklenen sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteriyor.

İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösteriyor, System.String[]
İstanbul'da beklenen sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteriyor.

İstanbul Boğazı çevrelerinde aniden bastıran yağış, Anadolu yakasında da etkili oldu. Bağdat Caddesi'nde sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçakların altına sığınarak yağışın dinmesini bekledi. Dışarı hazırlıklı çıkan vatandaşlar ise şemsiyeleriyle yollarına devam etti. - İSTANBUL
İstanbul Boğazı, İstanbul, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:00 Kaynak: İHA
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