İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösteriyor
1 saat önce
İstanbul'da beklenen sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteriyor.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:05 Kaynak: İHA
'da beklenen sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteriyor. İstanbul Boğazı
çevrelerinde aniden bastıran yağış, Anadolu yakasında da etkili oldu. Bağdat
Caddesi'nde sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçakların altına sığınarak yağışın dinmesini bekledi. Dışarı hazırlıklı çıkan vatandaşlar ise şemsiyeleriyle yollarına devam etti.
(İHA)
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